खामेनेई के बाद कौन? जानिए कौन हैं ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई - WHO WILL SUCCEED KHAMENEI
Published : March 9, 2026 at 5:52 PM IST
अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुजतबा अली खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है. ईरान के प्रेस टीवी ने एक्स पोस्ट में यह जानकारी दी. पोस्ट में कहा गया, "ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का नया लीडर नियुक्त किया है."
मोजतबा खामेनेई, ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. सार्वजनक रूप से वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन अली खामेनेई की मौत के बाद उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था.
मोजतबा खामेनेई का जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता अली खामेनेई को शाह मोहम्मद रजा पहलवी का विरोध करते पाया. मोजतबा खामेनेई ने ईरान के पहले सर्वोच्च नेता रुहोल्लाह खुमैनी के बेटे अहमद खुमैनी की तरह भूमिका निभाई है. उन्हें एक भरोसेमंद, 'पावर ब्रोकर' और 'गेटकीपर' कहा जाता है. हालांकि, समय के साथ उन्होंने प्रभावशाली मौलवियों और शक्तिशाली सुरक्षा संस्थानों, खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ करीबी संबंध बनाए. मोजतबा खामेनेई ने कभी भी निर्वाचित या आधिकारिक रूप से नियुक्त सरकारी पद नहीं संभाला है.
