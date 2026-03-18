ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और देश की धार्मिक शासन व्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ, अली लारीजानी, एक इजराइली हवाई हमले में मारे गए. वे 67 साल के थे।ईरानी अधिकारियों ने मंगलवार को उनकी मौत की पुष्टि की. यह माना जाता था कि पिछले महीने के आखिर में अमेरिकी और इजराइली हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के मारे जाने के बाद, असल में ईरान का शासन लारीजानी ही चला रहे थे. उन्हें ट्रंप प्रशासन के साथ परमाणु वार्ता की रणनीति पर खमेनेई को मार्गदर्शन देने के लिए नियुक्त किया गया था. युद्ध शुरू होने से ठीक दो हफ्ते पहले, लारीजानी मध्यस्थों के साथ बातचीत के लिए ओमान गए थे. ईरान के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की तरह, लारीजानी भी अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के दायरे में थे और जनवरी में देश की 47 साल पुरानी धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी.