केतन को किले से किसने धकेला? चश्मदीद का बड़ा खुलासा...कहा, 'मुझे भी फेंकने की दी धमकी'

महाराष्ट्र में पुणे के रहने वाले 26 साल के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की जांच को लेकर नए-नए सुराग मिल रहे हैं. 18 जून को लोहागढ़ में एक खाई में गिरे केतन की मौत के मामले की जांच में एक चश्मदीद गवाह का कथित बयान अहम सुराग बनकर सामने आया है. चश्मदीद गवाह का दावा है कि उसने तीन आरोपियों में से एक चेतन चौधरी को केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से खाई में धकेलते हुए देखा था. खास बात यह है कि जब चश्मदीद ने घटना के बारे में सवाल किया तो उसे कथित तौर पर चुप रहने और किले से नीचे फेंकने की धमकी दी गई. मिली जानकारी के मुताबिक चश्मदीद ने 23 जून को पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया. चश्मदीद ने अपने बयान में बताया कि उसने केतन और सिया को किले पर चढ़ते समय एक साथ देखा था. वहीं चेतन उन दोनों के पीछे-पीछे चल रहा था.