भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज ऐतिहासिक समझौता हुआ. इस समझौते का एलान करते हुए यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इंडिया से उनका संबंध ऑफिशियल नहीं, बल्कि व्यक्तिगत है. उन्होंने कहा, ‘मैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं एक ओवरसीज इंडियन सिटिजन भी हूं इसलिए मेरे लिए ये पल भावनात्मक भी है. मुझे गोवा की अपनी पहचान पर बहुत गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया है. मेरे लिए भारत और यूरोप का रिश्ता सिर्फ आधिकारिक नहीं, बल्कि निजी भी है.’

एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाली सोशलिस्ट पार्टी के नेता और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं. उनका जन्म 1961 में लिस्बन में हुआ. उनके पिता ऑर्लेंडो एंटोनियो फर्नाडीज दा कोस्टा का गोवा के मार्गाओ से संबंध है. वो एक पुर्तगाली लेखक हैं, जिन्होंने 18 साल की उम्र में गोवा छोड़ा था और पुर्तगाली कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य बन गए. कोस्टा का गोवा के मार्गाओं में पैतृक घर है, जहां उनके रिश्तेदार अब भी रहते हैं. 2017 में कोस्टा पर्सनल ट्रिप पर गोवा गए थे.