'मैंने पत्नी से बेवफ़ाई की': 'चीनी जासूस' संग अफेयर पर जेन्सन हुआंग बोले; NVIDIA केस की जांच कर रही

विश्व की सबसे बड़ी एआई चिप्स बनाने वाली कंपनियों में शामिल एनवीडिया के सीईओ (CEO) जेन्सन हुआंग को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक हुआंग ने एक चीनी जासूस से अपने संबंधों पर स्वीकृति दी है. वहीं, इस चीनी जासूस ने एनवीडिया की सभी जरूरी जानकारियां चीन को भेजी. अब एनवीडिया कंपनी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रविवार को बताया कि कंपनी सीईओ जेन्सेन हुआंग के बारे में आई उन खबरों की जांच शुरू कर रही है, जिनमें कहा गया है कि वे 'विदेशी खुफिया प्रयासों का निशाना' थे. यह घोषणा तब हुई जब हुआंग ने बोर्ड के सामने स्वीकार किया कि उनके एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ अंतरंग संबंध थे. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया था कि वह बीजिंग के लिए जानकारी जुटा रही थी. एनवीडिया के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में, हुआंग ने लिखा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है. मेरे कामों से उसे और हमारे बच्चों को ठेस पहुंची है. मैंने जो किया, उसके लिए कोई बहाना नहीं है. मुझे बहुत पछतावा है. उन्होंने कहा कि वह अपने कामों की 'पूरी जिम्मेदारी' लेते हैं. हुआंग ने लिखा कि एनवीडिया का नेतृत्व करना मेरे जीवन का सौभाग्य है. मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सेवा करूं और आपके भरोसे के काबिल बना रहूं. मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा हूं.