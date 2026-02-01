वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का पहला आम बजट पेश किया. इस बजट से नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों को बजट से झटका लगा है. बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया.

इनकम टैक्स में भले ही सरकार ने राहत नहीं दी, लेकिन वित्तमंत्री ने कई सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया, जिसके बाद कैंसर की 17 दवाएं, चमड़े के सामान, मोबाइल फोन और EV बैटरी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर पैनल, विदेशी पर्यटन पैकेज, विदेश में शिक्षा, जूते, एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट, सोलर ग्लास जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी.

वित्त मंत्री ने जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एलान किया. उनमें शराब, इंडस्ट्रियल सामान, खास मशीनरी और पार्ट्स, सिगरेट, पान मसाला और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जो महंगे हो सकते हैं.

बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा एलान किया. उन्होंने देश के 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई का समर्थन करने का एलान किया.