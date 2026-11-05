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ट्रंप ने ईरान युद्ध को माना हार की वजह, व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीर के साथ लिखा- नेवर सरेंडर

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व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीर के साथ लिखा- नेवर सरेंडर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2026 at 1:18 PM IST

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अमेरिका के मिड-टर्म पोल में रिपब्लिकन की करारी हार के बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, नेवर सरेंडर यानी कभी आत्मसमर्पण मत करो. ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब डेमोक्रेट्स को मिडटर्म चुनावों में बड़ी बढ़त मिलने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पॉलिसी, खासकर ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा था.  

इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने माना कि ईरान के साथ युद्ध की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा. वे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के इस अनुमान से सहमत थे कि इस लड़ाई की वजह से पार्टी के लिए वोटरों का सपोर्ट प्रभावित हुआ. हालांकि ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी सैन्य अभियान का बचाव किया. ट्रंप ने ये भी दावा किया कि उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के लिए चुनावी सपोर्ट में नहीं बदली. वहीं, वैन्स ने रिपब्लिकन की हार के पीछे ईरान युद्ध को मुख्य कारण बताया था और इंटरनल पोलिंग का हवाला दिया था, जिससे पता चला कि वोटर्स में लड़ाई, महंगाई, एडमिनिस्ट्रेशन के 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा और इजराइल के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर चिंता थी.

अमेरिका के मिड-टर्म पोल में रिपब्लिकन की करारी हार के बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, नेवर सरेंडर यानी कभी आत्मसमर्पण मत करो. ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब डेमोक्रेट्स को मिडटर्म चुनावों में बड़ी बढ़त मिलने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पॉलिसी, खासकर ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा था.  

इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने माना कि ईरान के साथ युद्ध की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा. वे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के इस अनुमान से सहमत थे कि इस लड़ाई की वजह से पार्टी के लिए वोटरों का सपोर्ट प्रभावित हुआ. हालांकि ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी सैन्य अभियान का बचाव किया. ट्रंप ने ये भी दावा किया कि उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के लिए चुनावी सपोर्ट में नहीं बदली. वहीं, वैन्स ने रिपब्लिकन की हार के पीछे ईरान युद्ध को मुख्य कारण बताया था और इंटरनल पोलिंग का हवाला दिया था, जिससे पता चला कि वोटर्स में लड़ाई, महंगाई, एडमिनिस्ट्रेशन के 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा और इजराइल के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर चिंता थी.

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