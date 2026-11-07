अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मनाई गई दिवाली, विशाल गोंडल ने भेंट की हनुमान चालीसा

अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस साल दिवाली का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खास समारोह में शिरकत की, जहां ओवल ऑफिस में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा और भारतीय मूल की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इस दौरान भारतीय उद्यमी विशाल गोंडल ने राष्ट्रपति ट्रंप को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट की। गोंडल ने पारंपरिक तरीके से दीया जलाकर भारत और अमेरिका के बीच मजबूत दोस्ती और दुनिया भर में शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।