सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में 'व्हाइट कोबरा' की धूम, मालिक मांग रहे एक करोड़ 71 लाख कीमत - WHITE COBRA COSTS 1 CRORE 75 LAC

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 11:03 PM IST

1 Min Read
महाराष्ट्र के नंदूरबार के सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में 'व्हाइट कोबरा' और रुद्राणी यहां आए लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. 'व्हाइट कोबरा' की  कीमत एक करोड़ 71 लाख... जबकि 'रुद्राणी' की कीमत  एक करोड़ 17 लाख है.  

व्हाइट कोबरा की खासियत इसकी ऊंचाई है. व्हाइट कोबरा 61 इंच ऊंचा है. इसके मालिक इसके खाना-पानी पर हर महीने 71 हजार रुपये खर्च करते हैं. दूध, चना, देसी घी, जौ, इसका पसंदीदा आहार है. इसकी देखभाल के लिए दो लोगों को रखा गया है. अभी तक यह 13 कॉम्पीटिशन में हिस्सा ले चुका है. जिनमें 10 में यह पहले स्थान पर रहा है.. जबकि तीन में दूसरे स्थान पर रहा. वहीं, 65 इंच ऊंची रुद्राणी महज 22 महीने की है. मारवाड़ी नस्ल की रुद्राणी हर रोज 8 लीटर गाय का दूध पीती है. इसे पीने के लिए फिल्टर्ड पानी दिया जाता है. जब इसके बदन पर दिन में दो बार एक-एक घंटे तक सरसों के तेल की मालिश होती है तो इसका रंग निखर उठता है.  

सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में हर साल सैकड़ों घोड़े बिकने केलिए आते हैं. जिनकी कीमत 15 हजार से लेकर करोड़ों में होती है. यहां चेतक फेस्टिवल में घोड़ों के लिए तरह-तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है. जिसके आधार पर घोड़े की कीमत तय होती है.

WHITE COBRA COSTS 1 CRORE 75 LAC
सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल
व्हाइट कोबरा की धूम
SARANGKHEDA CHETAK FESTIVAL
WHITE COBRA COSTS 1 CRORE 75 LAC

