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भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड डील (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 9:13 PM IST

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भारत और ब्रिटेन के बीच बुधवार 15 जुलाई 2026 से व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) लागू हो गया है. इस एग्रीमेंट के लागू होते ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया दौर भी शुरू हो गया है. इस समझौते से भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच मिलेगी. इसके साथ-साथ ब्रिटेन से भारत आने वाले कई प्रॉडक्ट पर उत्पाद शुक्ल भी चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा. इससे कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर, एमएसएमई और पेशेवरों को नए अवसर मिलने की संभावना है. दोनों देशों के लिए यह डील काफी अहम मानी जा रही है, जो दोनों देशों के व्यापार को एक नई दिशा देने का काम करेगी. भारत में विदेशी कारों और प्रीमियम शराब पर कस्टम ड्यूटी कम लगेगी. जानकारी के मुताबिक यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इससे पहले, भारत ने मॉरिशस, यूएई (UAE), ऑस्ट्रेलिया, EFTA (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) और ओमान के साथ ऐसे समझौते लागू किए हैं. यह एग्रीमेंट, जो पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े एग्रीमेंट में से एक है, लगभग 99 फीसदी इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस को अनलॉक कर देगा.

भारत और ब्रिटेन के बीच बुधवार 15 जुलाई 2026 से व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) लागू हो गया है. इस एग्रीमेंट के लागू होते ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया दौर भी शुरू हो गया है. इस समझौते से भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच मिलेगी. इसके साथ-साथ ब्रिटेन से भारत आने वाले कई प्रॉडक्ट पर उत्पाद शुक्ल भी चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा. इससे कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर, एमएसएमई और पेशेवरों को नए अवसर मिलने की संभावना है. दोनों देशों के लिए यह डील काफी अहम मानी जा रही है, जो दोनों देशों के व्यापार को एक नई दिशा देने का काम करेगी. भारत में विदेशी कारों और प्रीमियम शराब पर कस्टम ड्यूटी कम लगेगी. जानकारी के मुताबिक यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इससे पहले, भारत ने मॉरिशस, यूएई (UAE), ऑस्ट्रेलिया, EFTA (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) और ओमान के साथ ऐसे समझौते लागू किए हैं. यह एग्रीमेंट, जो पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े एग्रीमेंट में से एक है, लगभग 99 फीसदी इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस को अनलॉक कर देगा.

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