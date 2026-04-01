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ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई कहां हैं? रूस ने उनके ठिकाने पर क्या स्पष्टीकरण दिया ? - IRAN SUPREME LEADER

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ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई कहां हैं? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 9:26 PM IST

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अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष को एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, और अब ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के ठिकाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं. उन्होंने बयान तो जारी किए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद वे किसी हवाई हमले में घायल हो गए हैं, या फिर इलाज के लिए उन्हें रूस भेज दिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यह संकेत दिया है कि इन हमलों में खामेनेई की मौत हो सकती है.  हालांकि तेहरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है. अब, ईरान में रूस के दूत ने ऐसी रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि खामेनेई ईरान में ही हैं, लेकिन वे "समझने लायक कारणों" से सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं .खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद नेतृत्व संभाला था। अली खामेनेई की मौत संघर्ष के पहले ही दिन एक इजराइली हवाई हमले में हुई थी.

अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष को एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, और अब ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के ठिकाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं. उन्होंने बयान तो जारी किए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद वे किसी हवाई हमले में घायल हो गए हैं, या फिर इलाज के लिए उन्हें रूस भेज दिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यह संकेत दिया है कि इन हमलों में खामेनेई की मौत हो सकती है.  हालांकि तेहरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है. अब, ईरान में रूस के दूत ने ऐसी रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि खामेनेई ईरान में ही हैं, लेकिन वे "समझने लायक कारणों" से सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं .खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद नेतृत्व संभाला था। अली खामेनेई की मौत संघर्ष के पहले ही दिन एक इजराइली हवाई हमले में हुई थी.

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