"क्या बिहारी होना गुनाह है?" पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में हर किसी की जबान पर यही सवाल है, क्योंकि यहां रहने वाले 21 वर्षीय पांडव कुमार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज ने बीते 26 अप्रैल की रात को अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी थी. घटना में पांडव की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतक के दोस्त और परिवार का परिवार का आरोप है कि पांडव ने पुलिसवाले को बताया था कि वह बिहार का निवासी है, जिसपर हेड कॉन्स्टेबल ने उसे गोली मार दी थी.

गोली पांडव के शरीर को पार करते हुए निकल गई और इसके पीछे खड़े कृष्णा नाम के युवक को को जा लगी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पांडव को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल कृष्ण का उपचार चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है.

परिवार की मांग है आरोप पुलिस वाले को फांसी की सजा दी जाए और आर्थिक मदद के साथ साथ पांडव के छोटे भाई विकास और उनकी मां मीना देवी का इलाज करवाया जाए.