पीएम मोदी ने एक साल पहले लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील की थी, जिसका जिक्र उन्होंने शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी किया. बीते कुछ हफ़्तों में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है.देश में इस साल की शुरुआत में सोने की कीमत एक लाख अस्सी हजार प्रति दस ग्राम तक पहुंच चुकी थी.जो फिलहाल 1.25 लाख तक गिर गई है.पीएम मोदी की अपील को लेकर गुजरात के वडोदरा के ज्वैलर्स का कहना है कि पीएम मोदी अपील से नुकासन होने से बच गया.वहीं लोगों का कहना है कि पीएम मोदी को एक साल पहले विश्व में हो रही घटनाओं की वजह से अनुमान लग गया था कि सोने के दाम भविष्य में कम होंगे और उनको पीएम की अपील से फायदा हुआ. इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और सोने के रेट कम होने से लोग खुश हैं.इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का भी मानना है कि पीएम मोदी की अपील से इस इंडस्ट्री को फायदा हुआ है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री -CTI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और सोना व्यापारियों को नुकसान से बचाने के लिए लेटर लिखकर आभार जताया है.