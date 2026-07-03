अमेरिका और इज़राइल के साथ युद्ध की शुरुआत में ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के कई महीनों बाद दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई का कई दिनों तक चलने वाला अंतिम संस्कार और दफ़नाने की प्रक्रिया आयोजित की जा रही है. शोक की इस अवधि में, शनिवार से शुरू होकर छह दिनों तक खामेनेई के पार्थिव शरीर को ईरान और पड़ोसी इराक के शहरों में ले जाया जाएगा. यह अंतिम संस्कार ईरान की संकटग्रस्त धार्मिक सरकार और भारी जनसमर्थन जुटाने की उसकी क्षमता के लिए एक परीक्षा होगी, खासकर इसलिए क्योंकि यह अंतिम संस्कार खामेनेई के शासन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के छह महीने बाद हो रहा है. दर्जनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष अधिकारियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा कर रहे हैं. पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ करेंगे, जबकि चीन का प्रतिनिधित्व नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष हे वेई करेंगे. खामेनेई का पार्थिव शरीर शनिवार और रविवार को तेहरान के ग्रैंड मोसाला में दर्शन के लिए रखा जाएगा. सोमवार को, उन्हें तेहरान की सड़कों पर जुलूस के रूप में ले जाया जाएगा और फिर दक्षिण में लगभग 120 किलोमीटर दूर शिया मदरसा शहर कोम ले जाया जाएगा. मंगलवार को वहां खामेनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी. खामेनेई को शियाओं के एक पवित्र धार्मिक स्थल पर दफ़नाया जाएगा.