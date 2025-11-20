ETV Bharat / Videos

नीतीश के शपथ समारोह में पीएम मोदी ने लहराया गमछा, बिहार की संस्कृति और आमजन से जुड़ने का संदेश - PM MODI WAVES TOWEL IN PATNA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 11:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मौका का था नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण का.. पटना के ऐतिहासिक मैदान में गांधी मैदान में मंच पर बिहार के राज्यपाल, एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों और दूसरे नेताओं का जमावड़ा था, तो दूसरी तरफ मंच के नीचे शपथ ग्रहण को देखने आए हजारों लोगों की भीड़ थी. मंच पर मौजूद नेता एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे.. पीएम मोदी ने भी नेताओं का अभिवादन किया.. अचानक उनका ध्यान मंच के नीचे जुटी भीड़ पर गई. इसके बाद पीएम मोदी ने जो कुछ किया. वो वायरल हो गया. पीएम मोदी ने अपने गले से गमछा निकाला और उसे दाहिने हाथ में लेकर हवा में लहराना शुरू किया. फिर क्या उनके सामने मौजूद हजारों लोग अपना गमछा लहराने लगे, कुछ लोग इस अद्भुत पल की तस्वीर अपने-अपने कैमरों में कैद करने लगे. ये गमछा बिहार के लिए गरिमा का प्रतीक है. गमछा बिहार के लोगों के लिए अस्मिता का प्रतीक है. यह बिहार की कर्मयोगी जनता के लिए उनकी मेहनत का प्रतीक है. गमछा लहराकर पीएम मोदी ने बिहार की संस्कृति और आम जन से जुड़ने का संदेश दिया. तो बिहार की जनता ने उसी संवेदनशीलता, खुशी, भावना, अधिकार और अपनेपन को गमछा लहराकर जाहिर किया.

मौका का था नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण का.. पटना के ऐतिहासिक मैदान में गांधी मैदान में मंच पर बिहार के राज्यपाल, एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों और दूसरे नेताओं का जमावड़ा था, तो दूसरी तरफ मंच के नीचे शपथ ग्रहण को देखने आए हजारों लोगों की भीड़ थी. मंच पर मौजूद नेता एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे.. पीएम मोदी ने भी नेताओं का अभिवादन किया.. अचानक उनका ध्यान मंच के नीचे जुटी भीड़ पर गई. इसके बाद पीएम मोदी ने जो कुछ किया. वो वायरल हो गया. पीएम मोदी ने अपने गले से गमछा निकाला और उसे दाहिने हाथ में लेकर हवा में लहराना शुरू किया. फिर क्या उनके सामने मौजूद हजारों लोग अपना गमछा लहराने लगे, कुछ लोग इस अद्भुत पल की तस्वीर अपने-अपने कैमरों में कैद करने लगे. ये गमछा बिहार के लिए गरिमा का प्रतीक है. गमछा बिहार के लोगों के लिए अस्मिता का प्रतीक है. यह बिहार की कर्मयोगी जनता के लिए उनकी मेहनत का प्रतीक है. गमछा लहराकर पीएम मोदी ने बिहार की संस्कृति और आम जन से जुड़ने का संदेश दिया. तो बिहार की जनता ने उसी संवेदनशीलता, खुशी, भावना, अधिकार और अपनेपन को गमछा लहराकर जाहिर किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI WAVES TOWEL IN PATNA
पीएम मोदी ने लहराया गमछा
बिहार के लोगों को पीएम मोदी संदेश
नीतीश कुमार का शपथ समारोह
PM MODI WAVES TOWEL IN PATNA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

भारत खरीद रहा है जेवलिन वेपन सिस्टम

टैंक उड़ाने वाली मिसाइल अब भारत में, भारत खरीद रहा है जेवलिन वेपन सिस्टम, सेकेंडों में युद्धक टैंकों को उड़ा देगा जेवलिन सिस्टम

November 20, 2025 at 11:12 PM IST
ताजमहल की खूबसूरती में खो गए जूनियर ट्रंप

ताजमहल की खूबसूरती में खो गए जूनियर ट्रंप, कहा, वाकई अद्भुत है ताजमहल

November 20, 2025 at 11:12 PM IST
Cheetah Mukhi Gives Birth 5 Cub

चीता 'मुखी' ने मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को दिया जन्म

November 20, 2025 at 11:02 PM IST
Nitish Takes Oath As Bihar CM

नीतीश कुमार ने 26 अन्य मंत्रियों के साथ रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

November 20, 2025 at 10:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.