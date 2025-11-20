मौका का था नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण का.. पटना के ऐतिहासिक मैदान में गांधी मैदान में मंच पर बिहार के राज्यपाल, एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों और दूसरे नेताओं का जमावड़ा था, तो दूसरी तरफ मंच के नीचे शपथ ग्रहण को देखने आए हजारों लोगों की भीड़ थी. मंच पर मौजूद नेता एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे.. पीएम मोदी ने भी नेताओं का अभिवादन किया.. अचानक उनका ध्यान मंच के नीचे जुटी भीड़ पर गई. इसके बाद पीएम मोदी ने जो कुछ किया. वो वायरल हो गया. पीएम मोदी ने अपने गले से गमछा निकाला और उसे दाहिने हाथ में लेकर हवा में लहराना शुरू किया. फिर क्या उनके सामने मौजूद हजारों लोग अपना गमछा लहराने लगे, कुछ लोग इस अद्भुत पल की तस्वीर अपने-अपने कैमरों में कैद करने लगे. ये गमछा बिहार के लिए गरिमा का प्रतीक है. गमछा बिहार के लोगों के लिए अस्मिता का प्रतीक है. यह बिहार की कर्मयोगी जनता के लिए उनकी मेहनत का प्रतीक है. गमछा लहराकर पीएम मोदी ने बिहार की संस्कृति और आम जन से जुड़ने का संदेश दिया. तो बिहार की जनता ने उसी संवेदनशीलता, खुशी, भावना, अधिकार और अपनेपन को गमछा लहराकर जाहिर किया.