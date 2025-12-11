अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित 'गोल्ड कार्ड' वीजा कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया. ये गोल्ड कार्ड 10 लाख अमेरिकी डॉलर अदाकर किसी भी अप्रवासी को अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता हासिल करने का रास्ता मुहैया कराएगा. वहीं कॉर्पोरेट प्रायोजित आवेदकों के लिए ये राशि 20 लाख अमेरिकी डॉलर होगी। इसके लिए 15 हजार अमेरिकी डॉलर का जांच शुल्क भी लगेगा.

ये 'गोल्ड कार्ड' रोजगार-आधारित EB-5 वीजा कार्यक्रम की जगह लेगा। ये नौकरी सृजन के मौजूदा सख्त नियमों और सीमाओं को हटा देगा, जिससे निवेशकों को ग्रीन कार्ड मिलना आसान होगा. ट्रंप ने भी इसे एक ग्रीन कार्ड से कहीं ज्यादा बेहतर बताया है. उनकी दलील है कि ये गोल्ड कार्ड भारत, चीन और फ्रांस जैसे देशों के शीर्ष स्नातकों को आकर्षित करने के साथ-साथ अमेरिका के खजाने के लिए अरबों डॉलर की कमाई करेगा.

आलोचक इसे ट्रंप का सख्त इमिग्रेशन रुख बता रहे हैं, हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कार्यक्रम "सबसे अच्छे लोगों" को अमेरिका लाएगा.