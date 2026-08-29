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नेपाल की बाढ़ में लापता लोगों के परिजन किस हाल में हैं ?

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लापता लोगों के परिजन किस हाल में ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 11:12 PM IST

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नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के पोस्मार्टम ब्लॉक के बाहर अपनों की तलाश में लोग पहुंच रहे हैं. यहां लगी तस्वीरों में चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. नेशनल ट्रॉमा सेंटर के बाहर का माहौल बेहद गमगीन है. परिवार के लोग अपनों के नाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट में तलाश रहे हैं . ये इस उम्मीद में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के खाक छान रहे हैं कि शायद उनकी तलाश पूरी हो जाए. लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीद खत्म होती जा रही है. लेकिन दिल मानने को तैयार को तैयार नहीं.प्रकृति की इस विनाशलीला ने नेपाल को तबाह कर दिया है.सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं. जिधर देखों उधर बस आंसूओं का सैलाब है. राहत बचाव का काम जारी है.

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के पोस्मार्टम ब्लॉक के बाहर अपनों की तलाश में लोग पहुंच रहे हैं. यहां लगी तस्वीरों में चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. नेशनल ट्रॉमा सेंटर के बाहर का माहौल बेहद गमगीन है. परिवार के लोग अपनों के नाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट में तलाश रहे हैं . ये इस उम्मीद में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के खाक छान रहे हैं कि शायद उनकी तलाश पूरी हो जाए. लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीद खत्म होती जा रही है. लेकिन दिल मानने को तैयार को तैयार नहीं.प्रकृति की इस विनाशलीला ने नेपाल को तबाह कर दिया है.सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं. जिधर देखों उधर बस आंसूओं का सैलाब है. राहत बचाव का काम जारी है.

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