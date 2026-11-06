सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की कैसी होती है दिवाली? अखनूर बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट

दिवाली यानी रोशनी का पर्व...इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. आमतौर पर लोग चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, किसी भी तरह अपने परिवार और चहेतों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब पूरा देश दीयों की रोशनी और उल्लास में डूबा होता है, ठीक उसी वक्त सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं. दिवाली के दिन भी, रोड ओपनिंग पार्टी (ROP) के जवानों का दिन, हाथ में बारूदी सुरंग खोजने वाले उपकरणों (एंटी-माइन डिटेक्शन टूल्स) के साथ शुरू होता है. इस पार्टी का काम सेना के वाहनों की आवाजाही शुरू होने से पहले सड़कों और अन्य इलाकों को सुरक्षित करना होता है. आरओपी को और मजबूत बनाने तथा उनके काम की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यह टुकड़ी अपने साथ ड्रोन भी चलाती है. यह ड्रोन तेजी से काम करता है, उन सभी इलाकों पर नजर रखता है जहां जवान नहीं देख पाते, और किसी भी चीज का तुरंत पता लगा लेता है. जैसे ही आरओपी किसी इलाके को सुरक्षित घोषित कर देती है और सेना की टुकड़ी को सिग्नल देती है, वैसे ही ट्रकों और अन्य वाहनों का आना-जाना शुरू हो जाता है. इसके बाद आरओपी दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ जाती है, जहां अन्य टुकड़ियों के जवानों को रोज़ का अभ्यास करना होता है ताकि अगर दुश्मन सेना कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करे, तो उसका मुकाबला किया जा सके. इसके बाद बुलेट-प्रूफ वाहन की भूमिका आती है, जिस पर एंटी-टैंक गन लगी होती है. यह वाहन भी एलओसी के अलग-अलग इलाकों में घूमता है, बाड़ की सुरक्षा पर नजर रखता है और दुश्मन सेना की गतिविधियों को ट्रैक करता है. एलओसी (LoC) पर तैनात जवानों के लिए यह सब एक रोज़ की दिनचर्या बन चुका है और दिवाली के जश्न के दौरान भी सब कुछ योजना के मुताबिक ही हुआ. भारतीय सेना के जवान जीरो लाइन पर बाड़ (फेंस) के पास 'दीये' जलाया. यह बाड़ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें दुश्मन सेना की हरकतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है. भारत माता के जयकारे लगाते हुए, इन जवानों ने अपने परिवारों से दूर रोशनी का यह त्योहार मनाया.