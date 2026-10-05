ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने ग्रीन पार्टी नेता को कर दिया बैन?

ब्रिटेन में एक राजनीतिक पार्टी ने जायोनिज्म को नस्लवाद के तौर पर परिभाषित करने वाली नीति को मंजूरी दी और इसके तुरंत बाद इजराइल ने उसके नेता के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया. ग्रीन पार्टी के नेता जैक पोलांस्की के इजराइल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई. 4 अक्टूबर को ग्रीन पार्टी के सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई. इसके पक्ष में 1,022 वोट पड़े, जबकि 813 सदस्य इसके खिलाफ थे. प्रस्ताव में जायोनिज्म को एक जातीय-राष्ट्रवादी राजनीतिक परियोजना बताया गया है और कहा गया है कि एंटी-जायोनिज्म को एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी-विरोध के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.

पार्टी ने फिलिस्तीनी मुक्ति, वापसी के अधिकार, बीडीएस यानी बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध और इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध के समर्थन को भी दोहराया है. इसके साथ ही पार्टी ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक एकल लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है.

ग्रीन पार्टी के इस फैसले पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. इजराइल के विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव को यहूदी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नकारने वाला बताया और इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस अलायंस की परिभाषा के तहत इसे एंटीसेमिटिक करार दिया.