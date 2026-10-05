ETV Bharat / Videos

ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने ग्रीन पार्टी नेता को कर दिया बैन?

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ग्रीन पार्टी का नेता इजराइल में बैन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्रिटेन में एक राजनीतिक पार्टी ने जायोनिज्म को नस्लवाद के तौर पर परिभाषित करने वाली नीति को मंजूरी दी और इसके तुरंत बाद इजराइल ने उसके नेता के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया. ग्रीन पार्टी के नेता जैक पोलांस्की के इजराइल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई. 4 अक्टूबर को ग्रीन पार्टी के सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई. इसके पक्ष में 1,022 वोट पड़े, जबकि 813 सदस्य इसके खिलाफ थे. प्रस्ताव में जायोनिज्म को एक जातीय-राष्ट्रवादी राजनीतिक परियोजना बताया गया है और कहा गया है कि एंटी-जायोनिज्म को एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी-विरोध के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.

पार्टी ने फिलिस्तीनी मुक्ति, वापसी के अधिकार, बीडीएस यानी बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध और इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध के समर्थन को भी दोहराया है. इसके साथ ही पार्टी ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक एकल लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है.

ग्रीन पार्टी के इस फैसले पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. इजराइल के विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव को यहूदी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नकारने वाला बताया और इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस अलायंस की परिभाषा के तहत इसे एंटीसेमिटिक करार दिया.

ब्रिटेन में एक राजनीतिक पार्टी ने जायोनिज्म को नस्लवाद के तौर पर परिभाषित करने वाली नीति को मंजूरी दी और इसके तुरंत बाद इजराइल ने उसके नेता के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया. ग्रीन पार्टी के नेता जैक पोलांस्की के इजराइल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई. 4 अक्टूबर को ग्रीन पार्टी के सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई. इसके पक्ष में 1,022 वोट पड़े, जबकि 813 सदस्य इसके खिलाफ थे. प्रस्ताव में जायोनिज्म को एक जातीय-राष्ट्रवादी राजनीतिक परियोजना बताया गया है और कहा गया है कि एंटी-जायोनिज्म को एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी-विरोध के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.

पार्टी ने फिलिस्तीनी मुक्ति, वापसी के अधिकार, बीडीएस यानी बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध और इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध के समर्थन को भी दोहराया है. इसके साथ ही पार्टी ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक एकल लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है.

ग्रीन पार्टी के इस फैसले पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. इजराइल के विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव को यहूदी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नकारने वाला बताया और इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस अलायंस की परिभाषा के तहत इसे एंटीसेमिटिक करार दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

GREEN PARTY LEADER
BRITAIN
ISRAEL
JACK POLANSKY
ISRAEL BANNED GREEN PARTY LEADER

संबंधित ख़बरें

MPSC चेयरमैन के इस्तीफे की मांग

महाराष्ट्र: MPSC चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन, दिपके ने फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप

October 5, 2026 at 2:22 PM IST
दिल्ली में एनकाउंटर: दो शूटर्स घायल

दिल्ली में चलीं दर्जनों राउंड गोलियां: एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबल वाला गैंग के दो शूटर्स घायल

October 5, 2026 at 1:18 PM IST
महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न मामला

महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न मामला: जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, FIR की मांग को लेकर रातभर थाने के बाहर बैठे रहे प्रदर्शनकारी

October 5, 2026 at 12:03 PM IST
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरे दिन हल्ला बोल

SIR के खिलाफ तीसरे दिन दिल्ली में प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव, हिरासत में ली गईं AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा को पुलिस ने रिहा किया

October 4, 2026 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.