बिहार चुनाव में NDA की एकतरफा जीत ने सभी पुराने सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया.. ना जातिवाद चला.. ना ही MY समीकरण.. बिहार चुनाव में कुछ नए समीकरण बने... जिसने NDA को नई उम्मीद दी है. बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के कई मायने हैं. इस जीत ने बीजेपी के अंदर नया आत्मविश्वास भर दिया है.. पीएम मोदी ने तो पश्चिम बंगाल में आर-पार की लड़ाई का एलान भी कर दिया.. बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से SIR का विरोध किया गया.. और वोट चोरी के आरोप लगाए गए.. बिहार चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि ऐसी बातों में जनता का इंट्रेस्ट नहीं है.. बिहार ने ये भी बता दिया है कि वह बरगलाने वाले वालों को सबक भी सिखाना जानती है. बिहार की जनता ने जिस तरह से एनडीए का साथ दिया.. उसके बाद अब बिहार के विकास में गति आने की उम्मीद है. बिहार ने एनडीए को अवसर दिए हैं तो विपक्ष को चुनौतियां दी हैं.. चुनौती नए समीकरणों के साथ जनता का विश्वास जीतने की है..