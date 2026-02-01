आम बजट पर क्या बोली पब्लिक? क्यों है कहीं खुशी तो कहीं मायूसी? - DIVIDED OPINION ON BUDGET
Published : February 1, 2026 at 9:11 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2026 पेश किया. आम बजट को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस पर आम पब्लिक क्या सोचती है.. इसके लिए ईटीवी भारत की टीम ने अलग-अलग शहरों के लोगों से बात की. बजट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया नजर आई. कुछ लोग बजट से खुश दिखे तो कहीं लोगों ने बजट पर निराशा जताई. जो लोग बजट के समर्थन कर रहे थे, वो बजट को फ्यूचरिस्टिक बता रहे थे, जबकि बाकी लोगों की शिकायत महंगाई और लोगों की आम समस्याओं को लेकर थी. कुछ लोगों ने बताया कि सरकार ने बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं दिया.
