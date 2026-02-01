आम बजट 2026 रविवार को संसद में पेश हुआ. बीजेपी नेताओं ने जहां बजट की तारीफ की. वहीं विपक्ष के नेताओं ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने देश के वास्तविक संकटों को बजट में नजरअंदाज करने के आरोप लगाए. जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजट में स्कूलों पर खर्च होने वाले खर्च का जिक्र नहीं करने करने के आरोप लगाये. तो केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने वाला बताया. कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों, बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है. वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट बताया.डीएमके सांसद कनिमोझी ने बजट में तमिलनाडु को कुछ नहीं देने के आरोप लगाए. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे समग्र और व्यापक बजट बताया. फिलहाल बजट को लेकर नेताओं के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है. लेकिन बजट में रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है.