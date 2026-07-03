जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत आईं. गार्ड ऑफ ऑनर मिला. शिखर वार्ता हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस दौरे से भारत को मिला क्या? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे AI, रक्षा, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज और चीन से जुड़ी बड़ी रणनीति छिपी है?

इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत-जापान Economic Security Framework. इसका मकसद है कि दोनों देश महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाएं. खासकर सेमीकंडक्टर, बैटरी, रेयर अर्थ मिनरल्स और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में... कोविड, यूक्रेन युद्ध और चीन पर अत्यधिक निर्भरता ने दुनिया को सप्लाई चेन का जोखिम दिखाया था. अब भारत और जापान मिलकर इसका विकल्प तैयार करना चाहते हैं.

दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सहयोग पर भी महत्वपूर्ण समझौता किया...जापान की एडवांस हार्डवेयर और रोबोटिक्स क्षमता को भारत की सॉफ्टवेयर और डिजिटल ताकत के साथ जोड़ने की योजना है...इसका असर आने वाले वर्षों में AI, ऑटोमेशन और नई तकनीकों के क्षेत्र में दिखाई दे सकता है.