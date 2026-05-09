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शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह Live - SUVENDU ADHIKARI OATH CEREMONY LIVE

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शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 11:05 AM IST

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Updated : May 9, 2026 at 12:01 PM IST

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भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के नेताओं का जमावड़ा लग गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो रहे हैं. समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में शुक्रवार को कोलकाता में हुई बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुनाव गया था. बाद में अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु के नाम की घोषणा की.

भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के नेताओं का जमावड़ा लग गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो रहे हैं. समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में शुक्रवार को कोलकाता में हुई बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुनाव गया था. बाद में अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु के नाम की घोषणा की.

Last Updated : May 9, 2026 at 12:01 PM IST

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