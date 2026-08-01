पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शुक्रवार सुबह बर्धमान के रेनेसां हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में छापेमारी कर हामिद मंडल नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि हामिद खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, हामिद के जम्मू-कश्मीर के आतंकी संगठनों से सीधे संपर्क होने की आशंका है. इसके अलावा, 2019 के पुलवामा हमले के कथित मास्टरमाइंड सज्जाद भट के साथ भी उसके संबंधों की गहन पड़ताल की जा रही है. गिरफ्तारी के दौरान हामिद के पास से कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि वह बंगाल के प्रमुख नेताओं से जुड़ी जानकारी जुटाकर किसी बड़ी साजिश की फिराक में था. आरोपी को अब पूछताछ के लिए कोलकाता स्थित भबानी भवन ले जाया गया है.