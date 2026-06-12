नकली हस्ताक्षर मामला: CID ने अभिषेक बनर्जी को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया - WEST BENGAL SIGNATURE FORGERY CASE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 12, 2026 at 7:12 PM IST
नकली हस्ताक्षर का मामला टीएमसी नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा है. इस मामले में CID ने अपनी जांच तेज करते हुए अभिषेक बनर्जी को फिर से पूछताछ के लिए भवानी भवन बुलाया है. इससे पहले CID अभिषेक बनर्जी से गुरुवार को करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. गुरुवार को हुई पूछताछ में CID ने अभिषेक बनर्जी से कई सवाल पूछे. मसलन, क्या सच में 70 विधायकों की सहमति ली गई थी? क्या उनमें से हर एक से संपर्क किया गया था? और बैठक में कौन-कौन मौजूद था? पूछताछ में खास तौर पर उन दावों के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें कहा गया है कि स्पीकर को सौंपे गए प्रस्ताव की कॉपी पर 70 विधायकों के हस्ताक्षर थे.
फिलहाल CID की जांच उस विवादित रिजॉल्यूशन बुक पर आ टिकी है, जिसमें कथित तौर पर विधायकों की सहमति से नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था. CID उस रिजॉल्यूशन बुक को ढूंढ रही है. जांच अधिकारियों का मानना है कि वह दस्तावेज बड़ा सबूत साबित हो सकता है.
नकली हस्ताक्षर का मामला टीएमसी नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा है. इस मामले में CID ने अपनी जांच तेज करते हुए अभिषेक बनर्जी को फिर से पूछताछ के लिए भवानी भवन बुलाया है. इससे पहले CID अभिषेक बनर्जी से गुरुवार को करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. गुरुवार को हुई पूछताछ में CID ने अभिषेक बनर्जी से कई सवाल पूछे. मसलन, क्या सच में 70 विधायकों की सहमति ली गई थी? क्या उनमें से हर एक से संपर्क किया गया था? और बैठक में कौन-कौन मौजूद था? पूछताछ में खास तौर पर उन दावों के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें कहा गया है कि स्पीकर को सौंपे गए प्रस्ताव की कॉपी पर 70 विधायकों के हस्ताक्षर थे.
फिलहाल CID की जांच उस विवादित रिजॉल्यूशन बुक पर आ टिकी है, जिसमें कथित तौर पर विधायकों की सहमति से नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था. CID उस रिजॉल्यूशन बुक को ढूंढ रही है. जांच अधिकारियों का मानना है कि वह दस्तावेज बड़ा सबूत साबित हो सकता है.