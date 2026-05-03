ETV Bharat / Videos

पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी: 165 नए काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात - WB PREPARES FOR VOTE COUNTING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. काउंटिंग के दिन काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. साथ ही, मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. मतणगना की प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है.  

आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 20B के ये व्यवस्था की है. ऑब्जर्वर को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग की देखदेख और नियंत्रण में काम करेंगे.  

पुलिस ऑब्जर्वर अपने विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की देखरेख करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्र के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुसार हो. हालांकि वो किसी भी हालत में वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल में नहीं जाएंगे.

पुलिस ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑब्जर्वर और मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात दूसरे चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे. 

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. काउंटिंग के दिन काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. साथ ही, मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. मतणगना की प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है.  

आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 20B के ये व्यवस्था की है. ऑब्जर्वर को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग की देखदेख और नियंत्रण में काम करेंगे.  

पुलिस ऑब्जर्वर अपने विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की देखरेख करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्र के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुसार हो. हालांकि वो किसी भी हालत में वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल में नहीं जाएंगे.

पुलिस ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑब्जर्वर और मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात दूसरे चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

WB PREPARES FOR VOTE COUNTING
पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी
काउंटिंग ऑब्जर्वर
पुलिस ऑब्जर्वर
WB PREPARES FOR VOTE COUNTING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Hyderabad car driver hit two-wheeler and dragged man on bonnet for 2 km while trying to flee

Hyderabad: कार ड्राइवर का उत्पात, व्यक्ति को बोनट पर दो किलोमीटर तक घसीटा

May 3, 2026 at 5:14 PM IST
माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में लहराया तिरंगा झंडा

आंध्रप्रदेश के 21 दिव्यांग छात्रों ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में लहराया तिरंगा झंडा

May 3, 2026 at 4:53 PM IST
NEET UG 2026 कल

NEET UG 2026 कल: 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, मात्र 1.3 लाख सीटें

May 2, 2026 at 11:00 PM IST
बंगाल में पुनर्मतदान के दौरान घमासान

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: साउथ 24 परगना में रीपोलिंग के दौरान झड़प, भारी पुलिस बल तैनात

May 2, 2026 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.