पश्चिम बंगालl में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कई इलाकों में हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आई हैं. कोलकाता के टॉलीगंज में TMC मंत्री अरूप बिस्वास के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, जबकि नॉर्थ 24 परगना के नाजत इलाके में झड़प रोकने पहुंचे दो पुलिसकर्मियों को गोली लग गई. पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। राज्यभर में TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की खबरें हैं. कई जगह पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ और हिंसा हुई है. चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए हिंसा में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद के मुताबिक अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हथियार भी बरामद हुए हैं.