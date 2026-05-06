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बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हिंसा पर सख्त CEC ने गिरफ्तारी के दिए आदेश - WEST BENGAL VIOLENCE

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बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हिंसा पर सख्त CEC ने गिरफ्तारी के दिए आदेश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 3:40 PM IST

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया है. EC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. राज्य में केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां तैनात की गई हैं. दूसरी ओर TMC ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और हमलों के आरोप लगाए हैं. कई इलाकों में हिंसक झड़पों और मौतों की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया है. EC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. राज्य में केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां तैनात की गई हैं. दूसरी ओर TMC ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और हमलों के आरोप लगाए हैं. कई इलाकों में हिंसक झड़पों और मौतों की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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