TMC के दो टुकड़े, ममता को मिला 'फुटबॉल' सिंबल; नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं. चुनाव आयोग ने TMC के दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं. मूल सिंबल छिनने के बाद अब ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चुनाव चिह्न मिला है, जबकि बागी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'लिफाफा' सिंबल दिया गया है.

दूसरी ओर, नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है. ममता बनर्जी द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को पुलिस ने एक पुराने कथित हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है.