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TMC के 10 बागी विधायकों पर गिरेगी गाज? अयोग्यता याचिका पर विधानसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस

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MAMATA BANERJEE FACTION DISQUALIFICATION PETITION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 3:11 PM IST

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रहा सत्ता संघर्ष अब और तेज हो गया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को TMC के बागी गुट से जुड़े 10 विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और उनसे एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. यह नोटिस ममता बनर्जी गुट के वरिष्ठ विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय की ओर से दायर अयोग्यता (दल-बदल विरोधी कानून) याचिका के आधार पर भेजा गया है.

जिन विधायकों को नोटिस मिला है, उनमें विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी सहित अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, अखरुज्जमान अंसारी जैसे 9 अन्य बड़े नाम शामिल हैं. बता दें कि बागी गुट का दावा है कि उन्हें पार्टी के 80 में से 65 विधायकों का समर्थन हासिल है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रहा सत्ता संघर्ष अब और तेज हो गया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को TMC के बागी गुट से जुड़े 10 विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और उनसे एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. यह नोटिस ममता बनर्जी गुट के वरिष्ठ विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय की ओर से दायर अयोग्यता (दल-बदल विरोधी कानून) याचिका के आधार पर भेजा गया है.

जिन विधायकों को नोटिस मिला है, उनमें विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी सहित अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, अखरुज्जमान अंसारी जैसे 9 अन्य बड़े नाम शामिल हैं. बता दें कि बागी गुट का दावा है कि उन्हें पार्टी के 80 में से 65 विधायकों का समर्थन हासिल है.

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