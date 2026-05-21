पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य…सरकार का बड़ा फैसला - VANDE MATARAM
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Published : May 21, 2026 at 8:40 PM IST
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य कर दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाना जरूरी होगा. इससे पहले मदरसों में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और बांग्ला प्रार्थना गीत गाया जाता था. सरकार ने संस्थानों से आदेश लागू होने की रिपोर्ट भी मांगी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे शिक्षा और राष्ट्रभावना से जुड़ा अहम फैसला बताया. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य कर दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाना जरूरी होगा. इससे पहले मदरसों में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और बांग्ला प्रार्थना गीत गाया जाता था. सरकार ने संस्थानों से आदेश लागू होने की रिपोर्ट भी मांगी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे शिक्षा और राष्ट्रभावना से जुड़ा अहम फैसला बताया. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है.