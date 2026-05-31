ETV Bharat / Videos

अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, सिर पर चोट का दावा - TMC MP KALYAN BANERJEE ATTACKED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 6:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी के बाद आज रविवार को एक और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ. कल्याण बनर्जी पर कथित तौर पर यह हमला उस समय हुआ जब वे तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक ज्ञापन देने के लिए चंडीतला पुलिस स्टेशन गए थे. जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब वे हुगली ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां विरोध-प्रदर्शन होने लगा. उसी समय किसी ने एक पत्थर फेंका, जो कल्याण बनर्जी के सिर पर आकर लगा.

बता दें, चंडीतला पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तृणमूल कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए 'चोर-चोर' के नारे लगाने लगे. इसी हंगामे के बीच, कल्याण बनर्जी को एक सख्त चीज से आकर लगा, जिससे चोट लगी. चोट लगने के बाद टीएमसी सांसद सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़े. हालात को देखते हुए पुलिस और सेंट्रल फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी गई है.

पश्चिम बंगाल में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी के बाद आज रविवार को एक और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ. कल्याण बनर्जी पर कथित तौर पर यह हमला उस समय हुआ जब वे तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक ज्ञापन देने के लिए चंडीतला पुलिस स्टेशन गए थे. जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब वे हुगली ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां विरोध-प्रदर्शन होने लगा. उसी समय किसी ने एक पत्थर फेंका, जो कल्याण बनर्जी के सिर पर आकर लगा.

बता दें, चंडीतला पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तृणमूल कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए 'चोर-चोर' के नारे लगाने लगे. इसी हंगामे के बीच, कल्याण बनर्जी को एक सख्त चीज से आकर लगा, जिससे चोट लगी. चोट लगने के बाद टीएमसी सांसद सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़े. हालात को देखते हुए पुलिस और सेंट्रल फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TMC MP KALYAN BANERJEE
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला
TRINAMOOL CONGRESS
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी
TMC MP KALYAN BANERJEE ATTACKED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई

May 31, 2026 at 3:51 PM IST
सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर कथित हमला

सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर कथित हमला, भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट और पथराव का आरोप

May 31, 2026 at 2:47 PM IST
Sacred relics of Buddha disciples sent to Mongolia

भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्त और महामोग्गलाना के पवित्र अवशेष विशेष विमान से मंगोलिया भेजे गए

May 30, 2026 at 9:10 PM IST
Tiffany Trump visits Taj Mahal in India

भारत दौरे पर टिफनी ट्रंप, पति संग ताजमहल और अक्षरधाम मंदिर का किया दर्शन

May 30, 2026 at 9:08 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.