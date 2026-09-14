बंगाल में अवैध चल रहे 252 मदरसों पर गिरी गाज, मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान- 'इनमें आतंकी लेते हैं पनाह'
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Published : September 14, 2026 at 8:32 PM IST
पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जून से शुरू हुए राज्यव्यापी सर्वे के बाद बिना जरूरी सरकारी मंजूरी के चल रहे 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले करीब 100 अन्य संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को किसी कीमत पर संचालित नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि इनमें आतंकी पनाह लेते हैं. वहीं, मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री खुदीराम टुडू ने स्पष्ट किया है कि केवल बिना अनुमति और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संस्थानों पर ही कार्रवाई की जा रही है.
पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जून से शुरू हुए राज्यव्यापी सर्वे के बाद बिना जरूरी सरकारी मंजूरी के चल रहे 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले करीब 100 अन्य संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को किसी कीमत पर संचालित नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि इनमें आतंकी पनाह लेते हैं. वहीं, मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री खुदीराम टुडू ने स्पष्ट किया है कि केवल बिना अनुमति और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संस्थानों पर ही कार्रवाई की जा रही है.