पश्चिम बंगाल : तीस्ता नदी में बह रहे हाथी के बच्चे की मछुआरों ने बचाई जान

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक हाथी का बच्चा तीस्ता नदी के तेज पानी की धार में बहा जा रहा था. इसी दौरान मछुआरों की नजर इस हाथी के बच्चे पर पड़ी. उन्होंने छोटी नाव से हाथी के बच्चे का पीछा किया और हाथी के बच्चे को अपनी नाव में चढ़ाया. जिसके बाद वो हाथी के बच्चे को नाव लेकर नदी किनारे पहुंचे और वन विभाग को खबर दी. वन विभाग की टीम यहां पहुंची और जमा भीड़ को हटाया. इसी दौरान हाथी के बच्चे की मां भी वहां पहुंच गई और अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली गई. बताया जा रहा है कि मां और बच्चा तीस्ता नदी पार करने की कोशिश कर रहे था. तभी अचानक ये हाथी का बच्चा पानी की तेज धार में बह गया था. हाथी के बच्चे को बचाने में शामिल पांच मछुआरों को इलाके लोग अपना हीरो मान रहे हैं.