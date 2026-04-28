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पश्चिम बंगाल चुनाव: अंतिम चरण में 142 सीटों पर वोटिंग, सीएम ममता बनर्जी सहित मैदान में 1448 उम्मीदवार - SECOND PHASE VOTING

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अंतिम चरण में 142 सीटों पर वोटिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 10:58 PM IST

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार को होगा. इस चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 3.2 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. दूसरे चरण के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में से, तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 123 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने मात्र 18 सीटें हासिल की थीं. बुधवार को हुगली, हावड़ा, कोलकाता, नदिया, उत्तर 24 परगना, पूर्वी बर्धमान और दक्षिण 24 परगना जिलों में वोटिंग होगी. दूसरे चरण में कुल 1448 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इनमें 218 महिला उम्मीदवार हैं. 266 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिनमें से 25 महिलाएं हैं. तृणमूल कांग्रेस ने इस चरण में 21 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है. इस चरण में 321 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. इनमें से तृणमूल कांग्रेस के 103 उम्मीदवार हैं. भाजपा के 73 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 36 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक घोषित की है. इस चरण में, सबसे अधिक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 10 उम्मीदवारों में से पांच भाजपा के हैं, जबकि एक तृणमूल कांग्रेस का है. पुरसुरा से तृणमूल उम्मीदवार पार्थ हजारी पर 44 आपराधिक केस हैं. इसी तरह, कैनिंग ईस्ट से ISF उम्मीदवार अराबुल इस्लाम पर भी 44 आपराधिक केस दर्ज हैं. इस चरण में, अशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 16 है. 56 उम्मीदवारों ने 5वीं कक्षा पास की है, 169 ने 8वीं कक्षा पास की है, और 175 उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा पास की है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार को होगा. इस चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 3.2 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. दूसरे चरण के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में से, तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 123 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने मात्र 18 सीटें हासिल की थीं. बुधवार को हुगली, हावड़ा, कोलकाता, नदिया, उत्तर 24 परगना, पूर्वी बर्धमान और दक्षिण 24 परगना जिलों में वोटिंग होगी. दूसरे चरण में कुल 1448 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इनमें 218 महिला उम्मीदवार हैं. 266 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिनमें से 25 महिलाएं हैं. तृणमूल कांग्रेस ने इस चरण में 21 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है. इस चरण में 321 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. इनमें से तृणमूल कांग्रेस के 103 उम्मीदवार हैं. भाजपा के 73 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 36 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक घोषित की है. इस चरण में, सबसे अधिक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 10 उम्मीदवारों में से पांच भाजपा के हैं, जबकि एक तृणमूल कांग्रेस का है. पुरसुरा से तृणमूल उम्मीदवार पार्थ हजारी पर 44 आपराधिक केस हैं. इसी तरह, कैनिंग ईस्ट से ISF उम्मीदवार अराबुल इस्लाम पर भी 44 आपराधिक केस दर्ज हैं. इस चरण में, अशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 16 है. 56 उम्मीदवारों ने 5वीं कक्षा पास की है, 169 ने 8वीं कक्षा पास की है, और 175 उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा पास की है.

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