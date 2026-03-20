पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. सभी प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुटे हैं. ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का घोषणापत्र भी जारी कर दिया है.. लेकिन प्रदेश के उन 60 लाख मतदाताओं में बेचैनी है, जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट पर अब भी अनिश्चितता बरकरार है. ऐसे में लाखों लोगों के लोकतातंत्रिक अधिकार विचाराधीन है.

पहले उम्मीद थी कि चुनाव आयोग इसी हफ्ते सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट पब्लिश कर सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है. लिहाजा चुनावों से पहले, सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर अटकलें लग रही हैं.. लेकिन कोई साफ संकेत नहीं है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आखिर कब पब्लिश होगी?