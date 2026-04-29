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बंगाल चुनाव में बवाल… ममता बनर्जी का CRPF पर आरोप, BJP ने किया पलटवार - WEST BENGAL ELECTION 2026

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बंगाल चुनाव में बवाल… (ETV bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 3:11 PM IST

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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सियासी विवाद तेज हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि CRPF और कुछ अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाए. दूसरी ओर सुवेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो रहे हैं. इस विवाद के बीच चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है और राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सियासी विवाद तेज हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि CRPF और कुछ अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाए. दूसरी ओर सुवेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो रहे हैं. इस विवाद के बीच चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है और राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

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