बंगाल चुनाव से पहले बवाल… जगद्दल में TMC-BJP भिड़ंत, गोलीबारी में जवान घायल - WEST BENGAL ELECTION 2026
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Published : April 27, 2026 at 6:22 PM IST
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले जगद्दल में TMC और BJP के बीच हिंसक झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया है. पुलिस स्टेशन के सामने दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग हुई, जिसमें BJP उम्मीदवार पवन सिंह के बॉडीगार्ड, एक CISF जवान घायल हो गया. घटना के बाद सेंट्रल फोर्स तैनात कर दी गई है. नरेंद्र मोदी की रैली से पहले इस हिंसा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारतीय चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है. राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले जगद्दल में TMC और BJP के बीच हिंसक झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया है. पुलिस स्टेशन के सामने दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग हुई, जिसमें BJP उम्मीदवार पवन सिंह के बॉडीगार्ड, एक CISF जवान घायल हो गया. घटना के बाद सेंट्रल फोर्स तैनात कर दी गई है. नरेंद्र मोदी की रैली से पहले इस हिंसा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारतीय चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है. राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है.