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बंगाल वोटिंग में EVM विवाद… चुनाव आयोग सख्त—गड़बड़ी साबित हुई तो दोबारा मतदान - WEST BENGAL ELECTION EVM ISSUE

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बंगाल वोटिंग में EVM विवाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 9:00 PM IST

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच EVM को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. फाल्टा में कुछ पोलिंग बूथों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जहां BJP ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार के विकल्प को टेप से ब्लॉक कर दिया गया था. अमित मालवीय ने इस मुद्दे को उठाते हुए दोबारा मतदान की मांग की है. इस पर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि यदि जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा. इस बीच राज्य में 142 सीटों पर मतदान जारी है और कई जगहों से तनाव की खबरें भी सामने आई हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच EVM को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. फाल्टा में कुछ पोलिंग बूथों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जहां BJP ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार के विकल्प को टेप से ब्लॉक कर दिया गया था. अमित मालवीय ने इस मुद्दे को उठाते हुए दोबारा मतदान की मांग की है. इस पर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि यदि जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा. इस बीच राज्य में 142 सीटों पर मतदान जारी है और कई जगहों से तनाव की खबरें भी सामने आई हैं.

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