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मतदान से पहले बवाल… दक्षिण 24 परगना में TMC कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा का किया घेराव - WEST BENGAL ELECTION VIOLENCE

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मतदान से पहले बवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 3:04 PM IST

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पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले दक्षिण 24 परगना के फाल्टा क्षेत्र में सियासी तनाव बढ़ गया है. TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के ऑफिस पर छापेमारी के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. TMC ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल और अधिकारी वोटरों को डराने का काम कर रहे हैं, जबकि BJP ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है. कांग्रेस ने इसे दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव बताया है. इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके.

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले दक्षिण 24 परगना के फाल्टा क्षेत्र में सियासी तनाव बढ़ गया है. TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के ऑफिस पर छापेमारी के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. TMC ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल और अधिकारी वोटरों को डराने का काम कर रहे हैं, जबकि BJP ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है. कांग्रेस ने इसे दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव बताया है. इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके.

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