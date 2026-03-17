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पश्चिम बंगाल चुनाव: CM ममता बनर्जी ने CEC को लिखा पत्र, शीर्ष अधिकारियों को हटाने के आदेश पर जताई हैरानी - MAMATA BANERJEE WROTE TO CEC

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CM ममता बनर्जी ने CEC को लिखा पत्र (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 6:28 PM IST

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य के सीनियर अफसरों को हटाने का मुद्दा उठाया है. ममता बनर्जी ने सोमवार रात को CEC को पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के तुरंत बाद राज्य के चार सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश पर चिंता और हैरानी जताई.  

ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा, 'मैं 15 और 16 मार्च, 2026 को भारत निर्वाचन आयोग के हाल ही में जारी किए गए ऑर्डर के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं. इन ऑर्डर में राज्य के प्रशासनिक सिस्टम के कई वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और एकतरफा हटाने का निर्देश दिया गया है. इन निर्देशों में मुख्य सचिव, सचिव (गृह और पहाड़ी क्षेत्र मामले विभाग), पुलिस के DGP और IGP, और राज्य की प्रशासनिक संरचना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाना शामिल है.'  

आगे उन्होंने लिखा, 'इतने बड़े ट्रांसफर का यह फैसला चुनाव के दौरान नियम तोड़ने, गलत काम करने या ड्यूटी में लापरवाही के किसी भी आरोप के बिना, और बिना किसी खास या ठोस वजह के लागू किया गया है.' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से भविष्य में ऐसे कदम उठाने से बचने का अनुरोध किया है. 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य के सीनियर अफसरों को हटाने का मुद्दा उठाया है. ममता बनर्जी ने सोमवार रात को CEC को पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के तुरंत बाद राज्य के चार सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश पर चिंता और हैरानी जताई.  

ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा, 'मैं 15 और 16 मार्च, 2026 को भारत निर्वाचन आयोग के हाल ही में जारी किए गए ऑर्डर के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं. इन ऑर्डर में राज्य के प्रशासनिक सिस्टम के कई वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और एकतरफा हटाने का निर्देश दिया गया है. इन निर्देशों में मुख्य सचिव, सचिव (गृह और पहाड़ी क्षेत्र मामले विभाग), पुलिस के DGP और IGP, और राज्य की प्रशासनिक संरचना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाना शामिल है.'  

आगे उन्होंने लिखा, 'इतने बड़े ट्रांसफर का यह फैसला चुनाव के दौरान नियम तोड़ने, गलत काम करने या ड्यूटी में लापरवाही के किसी भी आरोप के बिना, और बिना किसी खास या ठोस वजह के लागू किया गया है.' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से भविष्य में ऐसे कदम उठाने से बचने का अनुरोध किया है. 

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ममता बनर्जी का CEC को पत्र
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