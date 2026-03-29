पश्चिम बंगाल: EC ने तीसरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की, हटाए गए नामों की संख्या पर सस्पेंस - SUPPLEMENTARY VOTER LIST
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 29, 2026 at 5:04 PM IST
भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 2026 के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तीसरी पूरक मतदाता सूची जारी की. हालांकि, चुनाव आयोग ने इस तीसरी सूची में हटाए गए या शामिल किए गए मतदाताओं की कुल संख्या के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है. यह सूची शुक्रवार रात को दूसरी पूरक सूची के प्रकाशन के बाद जारी की गई है. आयोग ने सोमवार (23 मार्च) को 'विचाराधीन' मतदाताओं की पहली पूरक सूची जारी की थी, लेकिन उसने इस सूची से हटाए गए नामों की संख्या या निपटाए गए मामलों की सटीक संख्या पर चुप्पी साधे रखी, जिससे उसे विभिन्न हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ा. चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, 'पूरक सूची' से तात्पर्य मतदाताओं के नामों की एक अतिरिक्त सूची से है, जिसे अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद इसमें शामिल किया जाता है. इनमें आम तौर पर नए रजिस्टर हुए वोटर जानकारी में सुधार और वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट में वापस शामिल किए गए नाम जुड़े होते हैं. इसके साथ ही कार्यालय ने इससे जुड़ी हटाने वाली लिस्ट भी जारी की है, जिसमें डुप्लीकेशन, मौत, या घर बदलने जैसे कारणों से हटाए गए नाम शामिल हैं.
भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 2026 के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तीसरी पूरक मतदाता सूची जारी की. हालांकि, चुनाव आयोग ने इस तीसरी सूची में हटाए गए या शामिल किए गए मतदाताओं की कुल संख्या के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है. यह सूची शुक्रवार रात को दूसरी पूरक सूची के प्रकाशन के बाद जारी की गई है. आयोग ने सोमवार (23 मार्च) को 'विचाराधीन' मतदाताओं की पहली पूरक सूची जारी की थी, लेकिन उसने इस सूची से हटाए गए नामों की संख्या या निपटाए गए मामलों की सटीक संख्या पर चुप्पी साधे रखी, जिससे उसे विभिन्न हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ा. चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, 'पूरक सूची' से तात्पर्य मतदाताओं के नामों की एक अतिरिक्त सूची से है, जिसे अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद इसमें शामिल किया जाता है. इनमें आम तौर पर नए रजिस्टर हुए वोटर जानकारी में सुधार और वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट में वापस शामिल किए गए नाम जुड़े होते हैं. इसके साथ ही कार्यालय ने इससे जुड़ी हटाने वाली लिस्ट भी जारी की है, जिसमें डुप्लीकेशन, मौत, या घर बदलने जैसे कारणों से हटाए गए नाम शामिल हैं.