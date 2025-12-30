ETV Bharat / Videos

पश्चिम बंगाल में 'महाभारत', बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा हमला, अमित शाह बोले, घुसपैठियों का होगा सफाया - MAMTA TARGETS BJP LEADERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पश्चिम बंगाल में 'महाभारत' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 10:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नए साल के आगमन से ठीक पहले एक तरफ जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है... वहीं, पश्चिम बंगाल के लोग सियासी गरमाहट को महसूस कर रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों के मिशन पश्चिम बंगाल पर हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं में बीजेपी नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से कर रही हैं. बांकुरा में अपनी चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी, इन दुराचारियों के खिलाफ लड़ूंगी, इन शकुनी मामाओं के खिलाफ लड़ूंगी, इन दुर्योधनों के खिलाफ लड़ूंगी, इन दुशासनों के खिलाफ लड़ूंगी. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर SIR के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सारे घुसपैठियों को वो राज्य से बाहर कर देंगे.

नए साल के आगमन से ठीक पहले एक तरफ जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है... वहीं, पश्चिम बंगाल के लोग सियासी गरमाहट को महसूस कर रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों के मिशन पश्चिम बंगाल पर हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं में बीजेपी नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से कर रही हैं. बांकुरा में अपनी चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी, इन दुराचारियों के खिलाफ लड़ूंगी, इन शकुनी मामाओं के खिलाफ लड़ूंगी, इन दुर्योधनों के खिलाफ लड़ूंगी, इन दुशासनों के खिलाफ लड़ूंगी. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर SIR के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सारे घुसपैठियों को वो राज्य से बाहर कर देंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMTA TARGETS BJP LEADERS
कोलकाता में अमित शाह
बांकुरा में ममता बनर्जी की रैली
चुनाव में दुर्योधन दुशासन की एंट्री
MAMTA TARGETS BJP LEADERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Khaleda Zia Passes Away

बांग्लादेश: पहली महिला पीएम बेगम खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

December 30, 2025 at 9:41 PM IST
दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब

दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब, 2025 में दिसंबर का औसत AQI 349

December 30, 2025 at 8:15 PM IST
जेलेंस्की ने आरोपों को किया खारिज

रूस और यूक्रेन में फिर तनाव, पुतिन के आवास पर हमले का आरोप, जेलेंस्की ने आरोपों को किया खारिज

December 30, 2025 at 5:55 PM IST
Severe cold and cold wave grip North India

उत्तर-भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप, हवाई, रेल और सड़क सेवाओं पर असर

December 30, 2025 at 5:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.