पश्चिम बंगाल में 'महाभारत', बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा हमला, अमित शाह बोले, घुसपैठियों का होगा सफाया - MAMTA TARGETS BJP LEADERS
Published : December 30, 2025 at 10:29 PM IST
नए साल के आगमन से ठीक पहले एक तरफ जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है... वहीं, पश्चिम बंगाल के लोग सियासी गरमाहट को महसूस कर रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों के मिशन पश्चिम बंगाल पर हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं में बीजेपी नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से कर रही हैं. बांकुरा में अपनी चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी, इन दुराचारियों के खिलाफ लड़ूंगी, इन शकुनी मामाओं के खिलाफ लड़ूंगी, इन दुर्योधनों के खिलाफ लड़ूंगी, इन दुशासनों के खिलाफ लड़ूंगी. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर SIR के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सारे घुसपैठियों को वो राज्य से बाहर कर देंगे.
