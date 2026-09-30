चंदननगर के कलाकार का कमाल, बांस से बना दिया 22 इंच का रेलवे इंजन; 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में नाम दर्ज
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Published : September 30, 2026 at 11:15 AM IST
पश्चिम बंगाल के चंदननगर निवासी कलाकार गणेश भट्टाचार्य ने अपने अनोखे हुनर से सबको हैरान कर दिया है. उन्होंने दिन-रात एक करके केवल बांस की पतली-पतली पट्टियों से एक पूरा रेलवे इंजन तैयार कर दिया है. उनका सबसे खास मॉडल WDP-4 डीजल लोकोमोटिव है, जो महज 22 इंच लंबा, 4.5 इंच चौड़ा और 9 इंच ऊंचा है. इस अद्भुत कलाकारी के लिए गणेश का नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज हो चुका है.
करीब 22 सालों से इस कला में माहिर गणेश अब तक 1,500 से ज्यादा रेलवे इंजन के मॉडल बना चुके हैं. उनका बनाया एक मॉडल दिल्ली के नेशनल रेल म्यूजियम में रखा है, और अब 11 अक्टूबर को उनके बांस का इंजन नेपाल के नेशनल रेलवे म्यूजियम में भी प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा केन्या और नामीबिया जैसे देशों में भी उनकी कला को पहचान मिल रही है.
पश्चिम बंगाल के चंदननगर निवासी कलाकार गणेश भट्टाचार्य ने अपने अनोखे हुनर से सबको हैरान कर दिया है. उन्होंने दिन-रात एक करके केवल बांस की पतली-पतली पट्टियों से एक पूरा रेलवे इंजन तैयार कर दिया है. उनका सबसे खास मॉडल WDP-4 डीजल लोकोमोटिव है, जो महज 22 इंच लंबा, 4.5 इंच चौड़ा और 9 इंच ऊंचा है. इस अद्भुत कलाकारी के लिए गणेश का नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज हो चुका है.
करीब 22 सालों से इस कला में माहिर गणेश अब तक 1,500 से ज्यादा रेलवे इंजन के मॉडल बना चुके हैं. उनका बनाया एक मॉडल दिल्ली के नेशनल रेल म्यूजियम में रखा है, और अब 11 अक्टूबर को उनके बांस का इंजन नेपाल के नेशनल रेलवे म्यूजियम में भी प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा केन्या और नामीबिया जैसे देशों में भी उनकी कला को पहचान मिल रही है.