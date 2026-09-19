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सिंबल छिनने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, रेजीनगर-नंदीग्राम उपचुनाव में उम्मीदवारों का हाई-वोल्टेज ड्रामा

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रेजीनगर-नंदीग्राम उपचुनाव में हाई-वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 8:40 PM IST

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले पल-पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं. रेजीनगर सीट पर ममता बनर्जी गुट के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने 'जोड़ा फूल' सिंबल न मिलने पर सुबह नाम वापस लेने की बात कही, लेकिन दोपहर तक दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. वहीं, नंदीग्राम में ममता समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद माहौल गरमा गया है. इस सियासी ड्रामे के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि TMC का मूल नाम और 'जोड़ा घास फूल' चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले पल-पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं. रेजीनगर सीट पर ममता बनर्जी गुट के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने 'जोड़ा फूल' सिंबल न मिलने पर सुबह नाम वापस लेने की बात कही, लेकिन दोपहर तक दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. वहीं, नंदीग्राम में ममता समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद माहौल गरमा गया है. इस सियासी ड्रामे के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि TMC का मूल नाम और 'जोड़ा घास फूल' चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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