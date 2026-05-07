पश्चिम बंगाल में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, चुनाव नतीजों के 48 घंटे बाद बढ़ा सियासी तनाव - SUVENDU ADHIKARI
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Published : May 7, 2026 at 3:10 PM IST
पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी प्रतिद्वंद्वी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम इलाके में हुई, जहां हमलावरों ने कार रोककर बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की. हमले में रथ की मौत हो गई जबकि ड्राइवर घायल हो गया. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है, जिसकी नंबर प्लेट फर्जी बताई जा रही है. मौके से कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। BJP ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है, जबकि TMC ने कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की है. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी प्रतिद्वंद्वी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम इलाके में हुई, जहां हमलावरों ने कार रोककर बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की. हमले में रथ की मौत हो गई जबकि ड्राइवर घायल हो गया. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है, जिसकी नंबर प्लेट फर्जी बताई जा रही है. मौके से कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। BJP ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है, जबकि TMC ने कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की है. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.