ETV Bharat / Videos

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: भाटपारा सीट पर टीएमसी और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी - FIGHT OVER BHATPARA SEAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भाटपारा सीट पर टीएमसी-बीजेपी आमने-सामने (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 10:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम में हुगली नदी और पूर्व में सियालदह-रानाघाट रेलवे ट्रैक के बीच स्थित भाटपारा, कभी अपनी जूट मिलों के लिए मशहूर था. कोलकाता के उत्तर में स्थित इस विधानसभा क्षेत्र के जूट मिल, अब महज यादों में सिमटकर रह गए हैं. घनी आबादी वाले भाटपारा में इन दिनों छोटे व्यवसाय हैं. सुर्खियों में रहने वाले भाटपारा में फिलहाल चुनावी माहौल गर्म है. इस विधानसभा सीट से बीजेपी के पवन सिंह विधायक हैं, जो बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के पुत्र हैं. अपने दोबारा चुने जाने का भरोसा रखने वाले पवन सिंह का दावा है कि मतदाता खुलकर अपनी राय जाहिर करने से डरते हैं. उनमें मौजूदा सरकार का डर है.

टीएमसी ने अमित गुप्ता को मैदान में उतारा है, ताकि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके. गुप्ता का कहना है कि भाटपारा के लोग पवन सिंह से नाखुश हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट, ऐसे में वो तृणमूल कांग्रेस को ही चुनेंगे. 

पश्चिम में हुगली नदी और पूर्व में सियालदह-रानाघाट रेलवे ट्रैक के बीच स्थित भाटपारा, कभी अपनी जूट मिलों के लिए मशहूर था. कोलकाता के उत्तर में स्थित इस विधानसभा क्षेत्र के जूट मिल, अब महज यादों में सिमटकर रह गए हैं. घनी आबादी वाले भाटपारा में इन दिनों छोटे व्यवसाय हैं. सुर्खियों में रहने वाले भाटपारा में फिलहाल चुनावी माहौल गर्म है. इस विधानसभा सीट से बीजेपी के पवन सिंह विधायक हैं, जो बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के पुत्र हैं. अपने दोबारा चुने जाने का भरोसा रखने वाले पवन सिंह का दावा है कि मतदाता खुलकर अपनी राय जाहिर करने से डरते हैं. उनमें मौजूदा सरकार का डर है.

टीएमसी ने अमित गुप्ता को मैदान में उतारा है, ताकि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके. गुप्ता का कहना है कि भाटपारा के लोग पवन सिंह से नाखुश हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट, ऐसे में वो तृणमूल कांग्रेस को ही चुनेंगे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

FIGHT OVER BHATPARA SEAT
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव
भाटपारा सीट पर घमासान
टीएमसी और बीजेपी घमासान
FIGHT OVER BHATPARA SEAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

जमीनी लड़ाई की तैयारी

युद्ध का 30वां दिन: जमीनी लड़ाई की तैयारी में अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स

March 29, 2026 at 10:46 PM IST
टेराकोटा के जादूगर वी. के. मुनुसामी

पुडुचेरी: मिलिए टेराकोटा के जादूगर से, 22 पीढ़ियों से मिट्टी में जान फूंक रहे हैं पद्म श्री वी. के. मुनुसामी

March 29, 2026 at 10:46 PM IST
केरल में सरकार बनाने का दावा

पलक्कड में पीएम मोदी की रैली, केरल में सरकार बनाने का किया दावा

March 29, 2026 at 10:41 PM IST
बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत उपायों की मांग की

असम विधानसभा चुनाव: बाढ़ प्रभावित होजाई और जमुनामुख के लोगों ने राहत उपायों की मांग की

March 29, 2026 at 8:28 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.