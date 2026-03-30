आसनसोल, को पश्चिम बंगाल का 'कोयला-हब' कहा जाता है। ये एक ऐसा इलाका है जिसकी पहचान उसकी कोयला-आधारित अर्थव्यवस्था से होती है. आसनसोल में ही 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया' का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी है, जो इसे एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाता है और यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है. शहर की 'आसनसोल दक्षिण' विधानसभा सीट पर इस साल 'त्रिकोणीय मुकाबला' देखने को मिल रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से अपनी मौजूदा विधायक अग्निमित्रा पॉल को दोबारा टिकट दिया है. अग्निमित्रा ने 2021 के विधानसभा चुनावों में इस सीट से पार्टी को पहली जीत दिलाकर इतिहास रचा था. कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से सौविक मुखर्जी को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने तापस बनर्जी को टिकट दिया है. तापस बनर्जी ने 2011 और 2016 में ये सीट जीती थी और अब वो इसे सीट पर फिर से किस्मत आजमा रहे हैं. उधर, स्थानीय लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, वो रोजगार, पीने के पानी की सप्लाई से लेकर बुनियादी ढांचे तक कई तरह की शिकायत कर रहे हैं.