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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: भबानीपुर सीट पर फिर दिखेगा हाईवोल्टेज मुकाबला, ममता के खिलाफ जोर-आजमाइश करेंगे शुभेंदु अधिकारी - HIGH VOLTAGE CONTEST IN BHABANIPUR

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भबानीपुर सीट पर फिर दिखेगा हाईवोल्टेज मुकाबला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 8:54 PM IST

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अगले महीने जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, तो कोलकाता के भबानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जंग देखने को मिलेगी। ये इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट कोलकाता के भबानीपुर से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा है. शुभेंदु अपनी मौजूदा सीट नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां उन्होंने 2021 में ममता को मात दी थी. हालांकि, भबानीपुर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। बनर्जी 2011 से इस सीट पर काबिज हैं, और उन्होंने अब तक तीन बार जीत हासिल की है। इनमें से दो बार उप-चुनावों में मिली जीत भी शामिल है. उनका निजी आवास इसी निर्वाचन क्षेत्र में है. जमीन पर मतदाताओं की राय बंटी हुई दिख रही है. मुख्यमंत्री के भबानीपुर से दोबारा चुनाव लड़ने के फैसले को देखते हुए, कई लोगों को कड़े मुकाबले की उम्मीद है.

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे.  भबानीपुर में दूसरे चरण में मतदान होगा. सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना चार मई को होगी.

अगले महीने जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, तो कोलकाता के भबानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जंग देखने को मिलेगी। ये इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट कोलकाता के भबानीपुर से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा है. शुभेंदु अपनी मौजूदा सीट नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां उन्होंने 2021 में ममता को मात दी थी. हालांकि, भबानीपुर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। बनर्जी 2011 से इस सीट पर काबिज हैं, और उन्होंने अब तक तीन बार जीत हासिल की है। इनमें से दो बार उप-चुनावों में मिली जीत भी शामिल है. उनका निजी आवास इसी निर्वाचन क्षेत्र में है. जमीन पर मतदाताओं की राय बंटी हुई दिख रही है. मुख्यमंत्री के भबानीपुर से दोबारा चुनाव लड़ने के फैसले को देखते हुए, कई लोगों को कड़े मुकाबले की उम्मीद है.

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे.  भबानीपुर में दूसरे चरण में मतदान होगा. सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना चार मई को होगी.

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भबानीपुर में हाईवोल्टेज मुकाबला
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